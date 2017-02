L'appel aux dons des parents de Marin, passé à tabac pour avoir défendu des amoureux

Malgré les progrès faits par Marin depuis son accident, beaucoup reste à faire pour que le jeune homme retrouve son autonomie. Sa mère, Audrey, a lancé un appel à l’aide via une vidéo postée sur YouTube. "Devant l'ampleur de la tâche et du travail qui attendent Marin, ajoutés aux coûts qu'ils engendrent, impossible de faire sans votre soutien", explique-t-elle. Avec le père de leur enfant, elle a créé l’association La Tête Haute afin de récolter des fonds pour financer les nombreux traitements à venir et l’aménagement de son domicile. Ils ont pour l’instant récolté près de 29.000 euros. Au-delà de la cause de Marin, l’association viendra en aide aux victimes d’agression dans les transports en commun et financera des programmes de recherches médicales sur le cerveau.