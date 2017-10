L’avion qui s’est écrasé en Côte-d’Ivoire transportait des militaires français

Un avion de modèle Antonov 26 s’est écrasé ce samedi sur une plage de Côte-d’Ivoire. L’appareil s’est écrasé dans l’axe des pistes de l’aéroport international d’Abidjan. Le bilan est lourd, les quatre membres de l’équipage moldaves ont péri et six passagers ont été blessés. Panne ou erreur de pilotage, les causes du crash sont pour le moment inconnues. L’appareil avait été loué par l’armée française à une compagnie privée.