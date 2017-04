L'étonnante coopérative du trafic de drogue démantelée

C’est un phénomène unique qu’ont mis au jour les enquêteurs. Un phénomène qui montre bien qu’en matière de drogue, les trafiquants ne manquent pas d’imagination, allant jusqu’à copier les bonnes vieilles méthodes du monde du travail : s’associer entre partenaires (armés) et mutualiser les moyens (illégaux), pour gagner toujours plus d’argent.





Mardi 5 avril 2017. Ce matin-là, sur décision d’un juge d’instruction, la PJ de Créteil interpelle une équipe de malfaiteurs, qu’elle avait dans son collimateur depuis un an. Quatre hommes et une femme sont arrêtés. Les perquisitions, aux domiciles des suspects et dans des box, sont fructueuses : 300 kilos de cannabis découverts, deux pistolets Colt 45 et leurs munitions, 11 voitures saisies – dont 9 volées - et 300.000 euros d’avoirs criminels gelés sur des comptes bancaires.