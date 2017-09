L'ex-patron de Charlie Hebdo Philippe Val cambriolé : une Rolex, un pistolet 7.65 et les numéros de Sarkozy et Hollande volés

Le pot aux roses a été découvert lundi 26 septembre dans la soirée. Il est 21h30 quand le journaliste Philippe Val rentre chez lui dans le 13ème arrondissement de Paris, après un séjour à l'étranger. L'ancien patron de Charlie Hebdo, puis de France Inter découvre alors que son appartement a été visité, comme le révèle le magazine Closer.





Le ou les voleurs ont forcé une fenêtre et sont repartis avec un butin pour le moins sensible : outre une montre Rolex et quelques "objets de famille", les cambrioleurs ont également mis la main sur un pistolet 7.65 et deux ordinateurs portables contenant des données "ultra confidentielles", notamment les contacts téléphoniques de plusieurs hommes politiques, dont ceux des anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande.