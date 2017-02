"L'intromission d'un objet dans un anus, c’est un viol", la réponse d'Eric Dupond-Moretti à l'IGPN

Concernant les supposées pressions politiques à ce sujet, l'avocat dément formellement : "Quand François Hollande est allé au chevet de ce gosse, que je sache, il n’est pas intervenu dans le cours de la justice. Et quand des policiers sont victimes et que le chef de l’Etat leur rend visite, je n’entends pas mon confrère hurler, cela me paraît la moindre des choses. La France, ce n’est pas cette interpellation, c’est autre que cela."





Me Dupond-Moretti en a également profité pour lancer un nouvel appel au calme, expliquant que "tout débordement" nuisait "aux intérêts de Théo et de la justice". L’avocat répond également aux accusations des syndicats de police, lui reprochant de ne pas respecter la présomption d'innocence : "Je suis respectueux de la présomption d’innocence car je n’ai évoqué que des faits, exclusivement des faits, des traces de sang, des constatations médicolégales, les vidéos … Et j’ai seulement parlé de droit. Je n’ai même pas livré le nom de qui que ce soit."