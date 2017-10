La buraliste perd son ticket de loto, elle porte plainte contre la Française des Jeux

Pour ne pas gêner les autres clients de l’établissement, la femme s’en va, avec la promesse que la buraliste vérifierait à la fermeture. "Mais je n’ai jamais eu de nouvelles". De son côté, son amie est "révoltée". "La vendeuse ne s’est même pas excusée, elle n’a même pas pris de numéro de téléphone. Ça lui était complétement égal, je ne saurai jamais si j’ai gagné".





Les deux femmes reviennent quelques jours plus tard au bureau de tabac, pour se faire éconduire par la buraliste et son mari. "C’est comme ça, pas autrement", leur avance celui-ci. "Il est perdu, il est perdu". La Rémoise décide alors de contacter la Française des jeux, lié par un contrat de gestion au bureau de tabac et donc responsable juridiquement.