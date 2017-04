La famille de Youcef Touati, tué dans l’accident de Jenifer, attaque l’hôpital : "On l’a laissé mourir"

Deux versions s'opposent. Près d'un mois après la mort de Youcef Touati, les proches du jeune homme contre-attaquent et pointent du doigt les soins reçus à l'hôpital Beaujon de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine). C'est là que l'ancien joueur du Red Star est mort le 16 mars, portant à deux le nombre de décès dans la violente collision entre le van de la tournée de la chanteuse Jenifer et une voiture sur l'A1 dans l'Oise, dix jours plus tôt. Le père du jeune homme de 27 ans a porté plainte contre X pour "homicide volontaire" et "délaissement d'une personne hors d'état de se protéger en raison de son état de santé", rapporte Le Parisien, qui cite son avocate.