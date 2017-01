La folle histoire de Loupic, ce chat retrouvé à 850 kilomètres de chez lui

D'après le quotidien régional, c'est dans le Pas-de-Calais qu'on a retrouvé Loupic. La SPA d'Arras appelle l'association du Chat Libre Toulouse Mirail pour l'informer que Loupic va bien et qu'on le nourrit quotidiennement. L'association muretaine prévient alors la propriétaire et l'informe que son chat est actuellement dans la région et qu'il va bien. Le "hic" est qu'il faut aller le chercher dans le Nord de la France.





"Nous nous sommes creusés la tête durant deux semaines pour aider la maîtresse à trouver une solution. Enfin, elle a fini par trouver un monsieur sur Internet qui, venant de Tourcoing en direction de Toulouse, a accepté de faire un détour à Arras pour récupérer le chat", explique Monique Lozes, la présidente de l'association Chat libre Toulouse Mirail. L'histoire ne dit pas comment le chat s'est retrouvé à 850km de chez lui, mais les retrouvailles entre celui-ci et sa propriétaire ont eu lieu le 23 décembre dernier : un joli cadeau de Noël.