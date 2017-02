Doubs : Emma, l'ado qui avait disparu samedi, retrouvée indemne dans un camping-car

Heureux dénouement à Laire. La jeune fugueuse Emma R. a été retrouvée saine et sauve à proximité du domicile de ses parents, selon les informations de France Bleu Belfort-Montbéliard. La gendarmerie du Doubs avait lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux après la disparition de l’adolescente.





Partie samedi après-midi avec son téléphone portable, Emma R., une jeune fille de 16 ans, n’avait plus donné signe de vie à ses parents et les gendarmes craignaient qu’elle ne soit montée à bord d’un véhicule. Le petit village s’était également mobilisé et des affiches signalant sa disparition avaient été placardées.





C’est finalement sa mère qui l’a retrouvée, ce lundi. La jeune fille avait trouvé refuge dans un camping-car garé chez ses grands-parents dans le village de Semondans, à seulement 4 kilomètres de chez elle.