La Réunion : une octogénaire assassinée, découpée et brûlée

Vendredi soir, un homme de 30 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire au Tampon, au sud de l’île de la Réunion. Selon le parquet de Saint-Pierre, il a avoué avoir tué une femme de 81 ans au cours d’un vol à son domicile ayant mal tourné. Il a ainsi déclaré avoir violenté, découpé et brûlé sa victime.





L'homme, qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité, est poursuivi "pour vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort de la victime et atteinte à l'intégrité d'un cadavre", a annoncé le procureur à Saint-Pierre, Laurent Zuchowicz. L'auteur présumé des faits, voisin de la victime, s'est introduit chez elle le 24 janvier dernier vers midi avec pour but de "lui extorquer de l'argent, lui dérober sa voiture et de la nourriture", a rapporté le procureur.