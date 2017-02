Côtes-d’Armor : deux fillettes de 1 et 5 ans vivaient dans l'appartement familial avec 41 animaux

LAMBALLE - 41 animaux ont été retrouvés, mardi dernier, dans un appartement insalubre à Lamballe (Côtes-d'Armor) où vivaient un couple et leurs deux enfants âgées de 1 an et demi et 5 ans. Deux enquêtes ont été ouvertes : la première pour sévices et actes de cruauté et maltraitance envers les animaux, l’autre, pour privation de soins d’alimentation envers des mineurs de moins de 15 ans.