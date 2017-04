Le "bonhomme carnaval" fait 18 blessés en explosant à Villepinte : ce que l'on sait au lendemain du drame

L’explosion a été spectaculaire, le souffle inattendu. Une enquête a été ouverte au lendemain de l'accident qui a fait 18 blessés samedi vers 17 h 30 à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, lors du carnaval organisé par les enfants de la ville. Comme le veut la tradition, le fameux "bonhomme carnaval", sculpture faite de paille et de bois, avait été mis à l’écart, sur l’espace de Bel-Air, pour être incendié. Un peu plus loin, derrière une barrière et un périmètre de sécurité, se tenait le public.





Et, d’un coup, le bonhomme a explosé, dans un bruit puissant qui a semé la panique.





Au lendemain du drame, les circonstances de l’accident commencent à se dessiner.