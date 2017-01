Le braquage de Kim Kardashian : une "affaire très simple" selon le principal organisateur présumé

Lorsqu'ils sont finalement passés à l'action dans la nuit du 2 au 3 octobre, les choses se seraient passées "à peu près bien" selon le chef présumé. "On prend les bijoux" de la star. "On la prend. La personne qui est avec moi l’a attachée sur le lit, je crois […] Et je l’ai posée dans la salle de bain. On est redescendu. Avec douceur", raconte l'homme, qui ajoute "On n'a pas exhibé d'arme devant une femme". Des propos qui sont en contradiction avec ceux de la jeune femme qui avait assuré à la police que l'un des cambrioleurs en avait sorti une, et l'avait braquée sur elle pour lui demander où étaient les bijoux.





Après s'être enfuis, les cambrioleurs ont ensuite dû faire disparaître rapidement le butin. "Pour que les bijoux ne soient jamais reconnus, on a pris la décision, en commun de les faire fondre. Une des personnes parmi nous s’en est occupée. Il est revenu avec des barres […] En tout, il devait y avoir huit cent et quelques grammes, ce qui a donné un montant de… 25 ou 28 mille, un truc comme ça", indique-t-il. Et le diamant serait lui entre les mains d'"une personne", mais que cette dernière aurait peur de le vendre "parce que c’est une pierre qui est repérable".





Selon l'avocat de Aomar Ait Khedache, Me Jean-Yves Liénard qui s'est confié au Monde, "l'amateurisme" de son client l'éloignerait du "grand banditisme". Et, par ailleurs, "cette affaire montre l’état de déliquescence dans laquelle nous sommes où une jeune femme qui n’est rien, ni artiste, ni écrivain, devient un phénomène mondial dont la moindre mésaventure obsède la presse internationale.", estime-t-il.