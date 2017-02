Agressions sexuelles dans un tramway au Havre : un homme arrêté

La première victime est âgée de 16 ans, la seconde de 19 ans. Si les faits sont distincts, ils se déroulent au même endroit, à bord du tramway, et de la même manière. L’agresseur les aurait abordées avant de tenter de toucher leur poitrine et leur sexe et de les embrasser, explique le site internet du média local. L’individu aurait ensuite suivi les deux jeunes femmes jusqu’à leur domicile, pour les agresser une nouvelle fois. L’une a réussi à se réfugier dans le hall de son immeuble en claquant la porte.





Les images de vidéosurveillance ont permis de remonter jusqu’à l'agresseur présumé, un homme de 24 ans qui nie toute implication. L'enquête a mis en lumière une autre affaire lui étant imputée datant de décembre 2016. Interpellé pour agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans, le suspect aurait été remis en liberté avec un rappel à la loi, assure Normandie-actu. Le parquet du Havre, joint par LCI, n’a pas souhaité commenter l’affaire. Une information judiciaire a été ouverte et l’homme a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Saint-Aubin-Routot.