Le jeune homme agressé à coups de batte de base-ball par le footballeur Antoine Conté sort du silence

Il raconte : "Ce jour-là, je n'avais pas cours. J’étais avec quelques amis dehors, dans une petite résidence, en train de faire du skate. Et d'un coup, j'ai entendu une femme qui pleurait, qui criait, avec une porte qui s'ouvrait assez violemment. J'ai décidé d'aller voir. Lorsque je suis arrivé, j’ai vu une femme qui se faisait repousser de chez elle, vraiment jeter, qui trébuchait par terre. Du coup, je me suis fait remarquer pour être vu. Et c'est là qu’Antoine Conté s’est retourné et m’a insulté. Il m’a dit de me casser sinon il allait 'me niquer ma race'. Je suis parti directement. Mais je n'ai pas eu le temps d’appeler la police car Antoine Conté est ressorti avec une batte de base-ball et une bombe lacrymogène. Je ne les avais pas vus. Il m'a appelé, je suis allé vers lui et il a avancé vers moi. Je lui ai dit que ça ne servait à rien, ce qu'il faisait. Mais bon, il a quand même mis un premier coup dans la jambe et il a enchaîné dans la tête, je suis tombé par terre."