Le plus jeune maire de France mis en examen pour "prise illégale d’intérêt" !

En outre, "pour la justifier, Stéphane Sieczkowski-Samier aurait fait faire fabriquer par un tiers une fausse délibération", a indiqué le parquet de Boulogne-sur-Mer à l’AFP. Et, comme si tout cela ne suffisait pas, le tiers en question, qui aurait "rédigé la fausse délibération sur instruction du maire" (on cite encore le parquet), ne serait autre que… le chef de la police municipale, mis en examen, lui, pour "faux et usage de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique". Le maire, qui poursuit en parallèle de son activité d’élu des études de droit (!), encourt 15 ans de réclusion criminelle et 225.000 euros d'amende.