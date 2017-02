Le Touquet : un corps nu et décapité retrouvé par une promeneuse sur la plage

Aucune piste n'était privilégiée mardi et la thèse accidentelle n’est pas exclue. "Un choc avec la coque d’un bateau ou avec son hélice pourrait expliquer l’absence de tête", rappelle La Voix du Nord qui a révélé cette affaire.





En mars 2015, un peu plus au nord du Touquet, à Hardelot, le corps d'une femme avait été découvert sur la plage. Six mois plus tard, les enquêteurs avaient pu établir qu’elle s’était jetée d’un ferry effectuant la traversée entre Portsmouth à Caen.