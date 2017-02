Lens : il veut braquer le bar-tabac où il a ses habitudes, mais ses potes de comptoir le reconnaissent...

Résultat, après un premier refus de la gérante de lui laisser la caisse, un des clients présents lors de ce "braquage" reconnaît son acolyte de comptoir et s'exclame : "Mais, mais... c'est J-C !". Pris de court, de panique, et sans doute aussi un peu de honte, l'homme s'est enfui, avant d'être un peu plus tard rattrapé par la police. Le quotidien nordiste nous explique ensuite qu'en garde à vue le fameux "J-C" a d'abord tenté de nier les faits, avant de finir par avouer face à l'évidence des images de vidéosurveillance. Et de son casse lamentablement raté.