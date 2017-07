Les coïncidences troublantes entre la mort du juge Lambert et celle d'un de ses personnages de roman

L’ex juge Lambert s’est-il donné la mort de la même façon que l’un de ses personnages de roman ? C’est ce que soulignent nos confrères de La Montagne, en se basant sur le onzième et dernier manuscrit écrit par l’ancien magistrat, Témoins à charge (en cours de finalisation aux éditions De Borée). Le journal local y a retrouvé certaines similitudes entre la mort par suicide d’un personnage et celle de l’ancien juge, dont l’autopsie ce jeudi devrait permettre de confirmer ou non s’il s’est donné la mort.