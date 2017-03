"Les filles étaient chronométrées et tatouées" : un réseau de proxénètes roumains démantelé dans le sud de la France

La patience aura payé. Après dix longs mois d’enquête, à coups de planques et de filatures, les policiers du SRPJ de Montpellier et de l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH), sont parvenus à faire tomber un réseau complet de proxénètes roumains dans le sud de la France. Dimanche dernier, ils ont ainsi interpellés 10 individus, dont 8 en France et 2 en Roumanie, sur mandat d’arrêt européen.





Parmi eux, deux frères étaient plus spécifiquement chargés de recruter de jeunes filles en Roumanie et de les acheminer vers la France où d’autres membres du réseau prenaient le relais pour les surveiller. "Les jeunes filles, une trentaine, travaillaient sur le bord de la route le long de la RN 9, entre Nîmes et Avignon, et même jusqu’à Narbonne", explique à LCI Jean-Marc Droguet, chef de l’OCRTEH. "Ce réseau avait tout simplement repris progressivement les places libérées par un autre réseau de prostitution bulgare et roumain qui avait été démantelé il y a un an", commente le commissaire divisionnaire.