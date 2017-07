Suicide du juge Lambert : "Le seul à confesser avoir commis des erreurs"

Mon cher Christophe,

J’ai choisi de vous adresser ce courrier car, d’une part, vous n’avez jamais trahi la confiance que je vous ai accordée, et, d’autre part, vous avez toujours su prendre la distance nécessaire pour regarder une certaine affaire et ne jamais être dupe des événements, les derniers mis en scène avec une impudeur et une vulgarité totales…





C’est par ces mots que débute la lettre-testament envoyée par l’ancien juge Lambert à Christophe Gobin, journaliste à l’Est Républicain. Si dans un premier temps, la justice a affirmé qu’"aucun écrit de nature à expliquer (ce suicide)" n’avait "été découvert", quatre lettres ont en réalité été envoyées par Jean-Michel Lambert. À à sa femme, Nicole, à sa fille, à son éditeur et enfin à ce journaliste.