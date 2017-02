Orvault : les traces de sang retrouvées dans la maison appartiennent bien à la famille disparue

L'enquête avance. Les traces de sang qui ont été retrouvées dans plusieurs pièces de la maison des Troadec à Orvault, près de Nantes, vendredi appartiennent bien à la famille disparue, a affirmé ce dimanche le procureur de la République Pierre Sénnes, confirmant une information du Parisien, sans vouloir donner plus d'éléments. Les quatre personnes - les parents et deux enfants, un garçon âgé de 21 ans et une fille âgée de 18 ans - n'ont pas donné signe de vie depuis le 16 février.





Samedi, le procureur avait déjà donné quelques éléments sur le déroulé de l'enquête : "Ces traces nous font penser qu'il y a eu une scène de violences sans qu'on ait de détails à ce stade de l'enquête". Selon Presse Océan, les draps n'étaient plus sur les lits et il restait de la vaisselle dans l'évier et de la nourriture dans le frigo. Une source proche du dossier a également confié au Parisien que "les enquêteurs ont la conviction qu'il ne s'agit pas d'un départ préparé" et ils privilégient la thèse du drame interfamilial.





Plus d'informations à suivre