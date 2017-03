Loire-Atlantique : un enfant de 11 ans arrêté au volant d'une voiture volée avec un passager de 7 ans

FAIT DIVERS - Trois jeunes enfants âgés de 7, 11 et 13 ans ont été interpellés mardi après-midi à Saint-Herblain, près de Nantes (Loire-Atlantique). Les deux plus jeunes circulaient à bord d'un véhicule volé par le troisième. Ils ont été remis à leurs parents et seront entendus ultérieurement par la police.