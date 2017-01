Loire-Atlantique : une marche blanche samedi pour David, 8 ans, torturé et noyé dans une baignoire

HOMMAGE – Une marche blanche sera organisée samedi 21 janvier en hommage à David, 8 ans, torturé et mort noyé dans une baignoire mercredi 11 janvier dans l’appartement familial de Saint-Herblain (Loire-Atlantique). La mère de l’enfant et son compagnon, soupçonnés du meurtre et d'actes de tortures sur le petit garçon, ont été mis en examen vendredi et placés en détention provisoire.