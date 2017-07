Loire : un enfant de 11 ans (pourtant bien équipé) se tue lors d’une descente à vélo

Une enquête a été confiée à la gendarmerie et une autopsie sera réalisée en début de semaine pour connaître les causes précises de la mort de l'enfant qui portait des traces de blessures au thorax et au visage, a indiqué à l'AFP le parquet de Saint-Étienne.





En vacances chez ses grands-parents, le jeune garçon portait les équipements adéquats à la pratique de ce sport.