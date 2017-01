Loiret : deux mineurs et un jeune majeur mis en cause après des faits à caractère sexuel sur une fille de 12 ans

Dans le Loiret, deux jeunes gens, âgés de 16 et 19 ans, ont été mis en examen pour corruption de mineur et placés sous contrôle judiciaire, a-t-on appris vendredi 6 janvier auprès du parquet d'Orléans. Ces mises en examen font suite à leur implication dans des propositions à caractère sexuel adressées à la collégienne de 12 ans. Il est notamment reproché à l'un d'eux d'avoir envoyé des messages et images à caractère pornographique à la jeune fille, via les réseaux sociaux.





Agé de 14 ans, le plus jeune des trois garçons, sur lequel semblaient peser les soupçons les plus lourds, a été placé sous le statut de témoin assisté par le juge d'instruction. Le parquet avait ouvert une information judiciaire pour viol sur mineur et corruption de mineur. Mais le juge a estimé qu'en l'état des investigations, il n'existait pas de charges suffisantes pour une mise en examen pour viol.