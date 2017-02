Lorient : enceinte de sept mois, elle se poignarde pour tuer son bébé après une dispute

C'est une affaire sordide que nous raconte Ouest-France, ce mardi. L'histoire d'une femme qui comparaissait devant le tribunal de Lorient pour s'être asséné trois coups de couteau dans le ventre, alors qu'elle était enceinte de sept mois. L'enfant, né en urgence par césarienne va bien malgré quelques blessures.





La mère s'est vu retirer l'autorité parentale et a été condamnée à quatre ans de prison, dont la moitié avec sursis et à une mise à l'épreuve et une obligation de soins. Elle devra verser 5000 euros de réparation au conseil départemenal du Morbihan, après le placement de l'enfant.