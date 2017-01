Lot : un Britannique suspecté de pédophilie arrêté "par hasard" après un accident de la route

Il était l'une des personnes les plus recherchées de Grande-Bretagne pour une affaire de pédophilie. Il a finalement été arrêté "par hasard" lors d'un accident de la route dans le Lot, a appris jeudi l'AFP auprès de la police française et de l'agence criminelle contre le crime britannique (NCA). L'homme, un certain Stephen Carruthers selon la NCA, se serait "mis au vert dans un hameau" du département.





"A la suite d'un accident de la route survenu dimanche matin à Pontcirq, à environ une trentaine de kilomètres de Cahors, un ressortissant britannique âgé de 43 ans est transporté par les pompiers à l'hôpital de Cahors", a expliqué à l'agence de presse Véronique Jacob, commissaire de police à Cahors. L'homme souffrait alors de "plusieurs traumatismes". "Les personnels des urgences tente alors de localiser où il réside exactement afin d'alerter ses proches, mais sans succès. Bien qu'il détient un passeport sur lui, le document "crépite", précise la commissaire.