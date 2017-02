Lycéen poignardé à Paris : le suspect "reconnaît son implication" mais "réfute la préméditation"

Le jeune homme âgé de 17 ans soupçonné d'être l'auteur de l'agression mortelle au couteau d'un lycéen commise lundi à quelques mètres de son établissement dans le 20e arrondissement de Paris pourrait "être déféré dans la soirée ce mercredi en vue d'une présentation devant un juge d'instruction jeudi matin", selon une source proche de l'enquête. Le suspect s'était présenté de lui-même quelques heures après le drame, et en présence de son avocat, au 2e district de police judiciaire.





"Une explication qui s'est transformée en bagarre"





"Mon client reconnait son implication, indique Me Adrien Gabeaud, avocat d'Adama, 17 ans, joint par LCI mercredi soir. Mais il réfute à la fois la préméditation et la volonté de donner la mort à la victime, Madiara, qui avait le même âge que lui. Pour lui, il s'agit d'une explication qui s'est transformée en bagarre de jeunes avant de terminer de manière tragique. Malheureusement à cette heure, les faits ne sont pas explicables. Il n’y a pas contentieux de nature financière, pas de contentieux sur fond de stupéfiants, pas de jalousie affective ou d’autres motifs de ce genre. Quant aux rivalités entre bandes des 12e et 20e arrondissements, dites de La Passerelle et Paganini, apparemment elles existent mais sont anciennes… ".





D'après les déclarations du gardé à vue, l'altercation a eu lieu rue Ligner entre trois jeunes d'un côté dont deux munis de couteaux et deux de l'autre, dont lui et un autre jeune homme aujourd'hui recherché et qui était lui aussi muni d'un couteau.

"Adama n'avait lui qu'un casque de moto. Il dit avoir porté un coup de casque dans le bras d'un de ceux qui était porteur d'un couteau. Ce dernier a lâché son arme. Mon client s'en est saisie, a laissé tomber le casque qu'il tenait. Madiara, aurait alors pris le casque pour le frapper avec. C'est là qu'Adama dit avoir opposé le couteau et eu l'acte funeste".