Lycéen poignardé à Paris : un deuxième suspect s'est rendu à la police

Un second suspect dans l'affaire sur d'un jeune lycéen de 17 ans, mortellement poignardé ce lundi, s'est rendu ce mercredi à la police, a appris l'AFP aurpès du parquet. "Le jeune homme de 16 ans, qui était recherché par les enquêteurs, s'est présenté au 2e district de police judiciaire, où il a été placé en garde à vue".. D'après les premières investigations, il était présent sur la scène de l'agression et porteur d'un petit couteau. Dans cette affaire, un autre lycéen de 17 ans, soupçonné d'être l'auteur de l'agression, a été déféré mercredi soir au parquet de Paris. Les deux jeunes suspects vont être présentés à un magistrat dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le parquet de Paris pour "assassinat et complicité d'assassinat".