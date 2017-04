Lycéen tué à Tourcoing : le chauffard présumé mis en examen pour homicide involontaire

Il avait pris la fuite, puis s'était finalement rendu. Le jeune homme âgé 21 ans qui s’est constitué prisonnier dans la nuit de lundi à mardi, après l’accident mortel qui a coûté la vie à un lycéen de 17 ans, "a été mis en examen pour homicide involontaire mercredi dans l'après-midi", a indiqué une source judiciaire à LCI. Le Tourquennois a été placé en détention provisoire dans la foulée et une information judiciaire a été ouverte.





Lundi, vers midi, Adam B., 17 ans, scolarisé au lycée du Sacré-Cœur à Tourcoing et domicilié à Wattrelos (Nord), avait été percuté par une voiture alors qu'il circulait à vélo à l'angle des rues du Dragon et du Petit-Village. Le conducteur de la Clio impliquée avait alors pris la fuite à bord de son véhicule. Ce dernier avait été retrouvé abandonné peu après les faits et l'automobiliste avait fini par se rendre vers 4 heures du matin.