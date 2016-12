Lyon : un homme soupçonné d'avoir tué sa compagne en présence des enfants interpellé

Le drame a eu lieu rue Albert-Falsan, jeudi soir, dans le 9e arrondissement de Lyon. Peu après 23 heures, des voisins alertent les secours après avoir entendu un coup de feu.





A leur arrivée sur place, les policiers et les pompiers découvrent une jeune femme gisant au sol de cet appartement. Son compagnon, soupçonné de l'avoir tuée à l'aide d'une arme à feu, a aussitôt été interpellé et placé en garde à vue où il se trouvait toujours ce vendredi. Les deux enfants de la jeune femme, un petit garçon âgé de 5 ans et une fillette âgée de 18 mois, dormaient dans leur chambre quand le coup de feu a été tiré.