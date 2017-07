Maladie inconnue : 31 salariés d’une entreprise de pommes de terre hospitalisés dans le Nord

Du côté de l'employeur, on tente de minimiser l'ampleur de l'infection. "Depuis lundi, on a constaté une augmentation de syndromes grippaux. On ne peut pas encore le confirmer, mais la probabilité est très grande pour que ce soit la grippe", estime la direction de Clarebout Potatoes. Et de tenter de rassurer sur la qualité de leurs pommes de terre : celles "qu’ils trient sont les mêmes que celles du site de Comines-Warneton et ils ne sont pas concernés par l’infection."





Le corps médical est plus dubitatif, des analyses sont actuellement en cours pour déterminer cette mystérieuse maladie, qui s'est abattue sur l'usine.