Maltraitance animale : 41 chevaux et 29 chiens saisis et confiés à la SPA en Haute-Saône

La situation était encore plus critique que la SPA ne l'avait imaginé. Sur le terrain vivaient également 29 chiens, des bouviers bernois et des laïkas. Leurs conditions étaient tout autant "incompatibles avec leurs besoins physiologiques", souligne l'association de protection animale dans son communiqué. Alerté, le parquet de Vesoul a reconnu le flagrant délit et ordonné la saisie de tous les animaux.





En attendant que la justice ne statue sur leur sort, ces chevaux et chiens ont été conduits dans différents refuges de l'a SPA. Aucun d'entre eux ne peut être proposé à l'adoption pour le moment. La SPA a assuré qu'elle se porterait partie civile si des poursuites sont engagées à l'encontre des propriétaires.