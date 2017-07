Calvados : la vidéo d'un cheval traîné par un van émeut la Toile, la gendarmerie et PETA s'emparent de l'affaire

"Si l'entretien ne permet pas d'identifier l'écurie ou le van, on diffusera un appel à témoignages", prévient Anissa Putois, de l'association de défense des animaux PETA, qui s'est emparée de l'affaire dès lundi, et s'est rapprochée du major en charge de l'affaire. Et de préciser : "On proposera une récompense à la personne qui permettra d'identifier le véhicule, comme nous le faisons souvent."





Pour la représentante de l'association, qui souligne que "les images parlent d'elles-mêmes", plusieurs éléments vont dans le sens d'un cas de maltraitance. "L'animal a l'air effrayé, il est exposé à de potentiels accidents avec des voitures, sans compter les problèmes respiratoires éventuels" à l'arrière du véhicule", détaille Anissa Putois. Soulignant la phrase du conducteur selon lequel "le cheval allait s’y faire", elle ajoute enfin que "PETA est déterminée à faire en sorte que cette personne ne puisse plus détenir de chevaux", si les faits sont avérés.





De son côté, la SPA indique qu'elle "ne manquera pas de se constituer partie civile voir même de déposer plainte si elle a l’ensemble des éléments."





Pour rappel, plusieurs sanctions pénales sont prévues en cas de mauvais traitements envers les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. En l'occurence, l'auteur de sévices graves ou d'actes de cruauté est passible de deux ans de prison, et 30 000 € d'amende.