Manche : un petit garçon de 3 ans oublié toute la journée dans un car scolaire

Comme tous les matins, ce jeudi 26 janvier, il était monté dans le car scolaire à 9 h, à Saint-Denis-le-Gast, dans la Manche, pour se rendre à l'école maternelle de Lengronne, distante de quelques kilomètres. Mais ce jour-là, ce petit garçon de 3 ans n'est ressorti du bus qu'à 16h30. Oublié pendant plus de sept heures.





Comme le relate La Manche Libre, personne n'a remarqué l'absence de l'écolier. Ni le chauffeur du bus, ni l'accompagnateur, un agent de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage, chargé de surveiller les allées et venues des élèves. "J’ai demandé que cette personne n’accompagne plus les enfants", indique l’inspecteur d’académie, Philippe Guichoux, dans Ouest-France. Même chose pour l'école qui ne s'est rendue compte de rien.