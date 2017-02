Manifestation et blocages de lycées à Paris en soutien à Théo : 40 interpellations en fin d'après-midi

A 11 heures, des dizaines de lycéens - dont la plupart avaient participé aux blocages plus tôt dans la journée -, se sont rassemblés place de la Nation où une manifestation sauvage était organisée.





Vers 11h30, de premiers incidents ont eu lieu avec notamment des jets de pierres, morceaux de plastique et autres projectiles en direction des forces de l’ordre qui ont riposté à l’aide de lacrymogènes.





Une demi-heure plus tard, plusieurs dizaines de manifestants ont pris la direction de l’avenue de Saint-Mandé. Rue Fabre d’Eglantine, des dégradations ont été commises sur la façade d’une banque Société Générale. Avenue de Saint-Mandé, un abribus JC Decaux a été détérioré. Un peu plus loin une poubelle a été incendiée et les vitres de véhicules brisées.





A 14h30, onze personnes avaient été interpellées a fait savoir une source policière à LCI, et une centaine de personnes se trouvaient toujours place de la Nation et à proximité.





A 18 heures, on comptait 28 interpellations rien que pour Paris et 12 dans les Hauts-de-Seine. 39 d'entre-elles ont débouché sur une garde à vue (28 à Paris et 11 dans les Hauts-de-Seine).





Des journalistes de LCI étaient présents en milieu de journée, sur la place de la Nation puis sur l’avenue de Saint-Mandé et la rue Fabre d’Eglantine. Les images qu'ils ont tournées sont visibles ci-dessous.