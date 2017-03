Mantes-la-jolie (Yvelines) : un homme retrouvé chez lui un an après sa mort

Le couple décrit quelqu'un de "très gentil" et "sociable" qui avait changé après la mort de sa mère, avec qui il vivait. Il était "amaigri", ne discutait plus beaucoup et ne serrait plus la main.





Ne le voyant plus depuis des mois, certains de ses voisins pensaient qu'il avait quitté les lieux pour aller dans une maison de repos ou à la campagne. Mais en sentant "l'odeur de la mort" dans le couloir après le passage des forces de l'ordre, l'un d'eux avoue avoir "tout de suite compris" qu'il n'était pas parti.