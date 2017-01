Marne : la compagne de l'homme retrouvé mort sous le lit conjugal écrouée

Selon les premiers éléments de l’enquête, la mise en cause aurait tué son compagnon au moins une semaine avant la découverte du corps par la police le samedi 14 janvier. "Ce couple était très souvent sous l’emprise de l’alcool et des stupéfiants, en l’occurrence de la résine de cannabis et de la cocaïne, précise Matthieu Bourrette. Le vendredi soir, la femme, qui organisait une soirée chez elle, a indiqué à l’un de ses amis qu’elle avait tué son compagnon et que le cadavre se trouvait dans la chambre. Elle avait visiblement déjà fait ses déclarations à un autre ami à elle, à l’occasion d’une soirée au domicile la veille, soit le 12 janvier. Aucun des deux témoins n’a pris la peine de pousser la porte de la pièce, à quelques mètres d’eux, pour vérifier si ces faits étaient, ou non, avérées… Le deuxième confident aura au moins eu le réflexe d’alerter les forces de l’ordre samedi 14 janvier à 20 heures!".





Le corps de la victime, partiellement recouvert par des couvertures et présentant une plaie de 4 cm au niveau du thorax pouvant être assimilé à une blessure par coup de couteau, a été retrouvé moins d’une heure plus tard à l’endroit indiqué. "La quinquagénaire se trouvait sur place, elle a été interpellée et placée en garde à vue. Face aux enquêteurs, elle a déclaré s’être disputée avec son compagnon et l’avoir frappé avec un couteau. Elle a ajouté qu’elle avait quitté le domicile alors qu’elle pensait que ce dernier était blessé mais encore vivant. Puis elle affirme être revenue quelques jours plus tard, avoir retrouvé son compagnon mort, l’avoir caché sous le lit avant de nettoyer l’appartement, poursuit le magistrat. Selon elle, elle a agi en état de légitime défense face à un individu violent".





Des traces de sang ont effectivement été retrouvées au domicile. Par ailleurs, plusieurs couteaux ont été saisis sur place pour être analysés afin de voir si parmi eux se trouve l’arme du crime.