Marseille : deux hommes écroués pour avoir séquestré et violé un militant LGBT algérien

Tout a commencé le vendredi 3 mars. Zak Ostmane raconte avoir été drogué alors qu'il buvait une bière dans un bar LGBT du centre de Marseille, rapporte à l'AFP Véronique Godet, déléguée Paca de SOS homophobie, qui a recueilli son témoignage. Le militant a suivi un homme dans un hôtel, où une autre personne les a rejoints. Après avoir bu une autre bière, il s'est endormi, et s'est réveillé alors que les deux hommes le violaient. "Ils se sont servis de lui comme d'un punching-ball", ajoute cette même source. Pendant sa séquestration, l'Algérien, âgé de 35 ans, a pu observer ses agresseurs. Il a relevé chez l'un d'entre eux un accent anglais, chez l'autre un accent américain. L'agression a pris fin dimanche matin après qu'il a aperçu des policiers à la fenêtre de la chambre d'hôtel, et attiré leur attention en criant. Les policiers l'ont secouru et arrêté les deux agresseurs.