Marseille : il dérobe 20.000 euros à une vieille dame et les lui rend (avec des fleurs) 3 ans après

REPENTANCE - Fin 2013 à Marseille, un jeune homme avait agressé une septuagénaire et lui avait soutiré la somme de 20.000 euros. Épris de remords, le malfaiteur s'est présenté au domicile de la petite mamie, enveloppe et bouquet de fleurs à la main... Trois ans et demi après les faits.