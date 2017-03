Marseille : la policière blessée au visage souffre d'une triple fracture faciale

"Ces derniers se rebellaient, deux d’entre eux agressant la policière en lui assénant de très violents coups de poing et de pieds à la tête. Le sang-froid de ses collègues et l’arrivée rapide de renforts, permettaient l’interpellation des trois hommes, immédiatement placés en garde à vue", poursuit le communiqué. Les trois individus placés en garde à vue immédiatement après l'agression devraient être présentés lundi matin au parquet, a ajouté le procureur.









Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux "condamne avec la plus grande fermeté cette agression particulièrement grave et souhaite un prompt et complet rétablissement à cette fonctionnaire de police" et rend "un hommage appuyé à ses collègues dont le professionnalisme a permis de mettre fin à un déchaînement de violence intolérable dont les auteurs auront à rendre compte devant la Justice", conclut le communiqué.