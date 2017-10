Marseille : le rappeur Jul remis en liberté après sa garde à vue pour excès de vitesse, détention de cannabis et passager armé

En mai dernier, l'interprète de " On m'appelle l'ovni" (visionné plus de 52 millions de fois sur Youtube) a été la personnalité du mouvement hip-hop la plus écoutée de l'année 2016. Durant la même année, il avait été auditionné dans le cadre d'une enquête préliminaire pour propos injurieux et atteinte à la vie privée, après avoir cité nommément un fonctionnaire de police dans une de ses chansons.