Marseille : un homme mis en examen pour avoir tué et emmuré sa mère

L'histoire remonte à 2010. Les voisins de Laetitia, cette sexagénaire, remarquent qu'ils ne la croisent plus. Sans s'inquiéter car elle a sans doute déménagé. Six ans plus tard, en septembre dernier, l'appartement de cet immeuble du quartier Saint Louis à Marseille fait l'objet de travaux et au milieu des gravats, l'entrepreneur et nouveau propriétaire de l'appartement découvre un bout de chiffon : "il a tiré et un crâne s'est mis à rouler", indique une enquêtrice à La Provence.





Les policiers, de la brigade criminelle de la sûreté départementale, arrivent et les conclusions du légiste ne se font pas attendre : c'est une femme, décédée d'une balle dans la tête, après 2006. Rapidement et avec chance, les enquêteurs remontent la piste de l'ancien locataire, l'ADN d'un membre de la famille parle et tous les regards se tournent vers son fils, un marginal. L'homme est interpellé en début de semaine par les policiers après une planque. Auditionné, il avoue les faits.