Marseille : une mère de famille poignardée à mort devant ses trois enfants dans un supermarché

Sept coups de couteau dans le dos et sur le torse de la victime. L’agression a eu lieu dans un supermarché Auchan du 10ème arrondissement de Marseille dans lequel une femme de 38 ans faisait ses courses, accompagnée de ses trois enfants en bas âge. Il est 19 heures mercredi, alors qu’elle se trouve dans le rayon fruits et légumes du supermarché, quand une autre femme s’approche de la victime et lui assène sept coups de couteau dont un à la poitrine qui lui a perforé un poumon et qui lui a sans doute été. Car la victime a succombé à ses blessures vers 22 heures.