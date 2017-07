Meaux : l’homme qui s’est suicidé avec ses enfants après que sa femme l'a quitté avait été condamné pour infanticide il y a 20 ans

Ce jeudi, on apprend que ce père de famille avait déjà un lourd casier judiciaire en la matière. En effet, en 1998, cet ancien professeur de mathématiques avait été condamné par les assises de l’Essonne à quinze ans de réclusion criminelle, pour "assassinat" et "tentative d’assassinat". Deux ans plus tôt, Bruno A., en couple avec une autre femme à l’époque, avait volontairement mis le feu avec du pétrole à son pavillon d’Angerville, en pleine nuit. Comme le précise Le Parisien, qui révèle cette affaire, six personnes s’y trouvaient alors : lui, sa compagne de l’époque, trois de leurs enfants, et une autre personne. Si cinq personnes avaient pu être secourues, le plus jeune des enfants, âgé de 11 ans, avait lui péri dans les flammes.