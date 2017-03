Seine-et-Marne : une famille d’accueil mise en examen pour soupçons de viols et d'agressions sexuelles

Pendant dix ans, il aurait abusé d'enfants qui lui étaient confiés. Un assistant familial de Seine-et-Marne âgé de 55 ans a été mis en examen la semaine dernière par un juge d'instruction du tribunal de Melun et écroué pour "viols" et "agressions sexuelles" sur mineurs. Sa femme, âgée de 57 ans, a quant à elle été placée sous contrôle judiciaire pour "non-dénonciation de crime". Les faits se seraient déroulés sur une période de dix ans, entre 2006 et 2016.