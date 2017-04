Menaces d'attentat : ce que l'on sait des deux suspects arrêtés à Marseille

Le 4 avril 2017, M. Merabet avait adressé aux services de police une enveloppe contenant "ses papiers d'identité, sa carte bancaire et sur la carte visite d'un tiers des mentions manuscrites: 'Je vous donne ma pièce d'identité, ma carte, car à cause de vous, je n'en ai plus l'utilité. Je vais bientôt me rendre, on en discutera. A vous les forces de l'ordre, que me voulez-vous, laissez-moi respirer, je n'ai rien à vous dire, je vis d'amour et d'eau fraîche, je médite, laissez-moi tranquille'".





Selon François Molins, il cherchait notamment "à entrer en contact et à transmettre à Daech une vidéo d'allegeance et/ou de revendication" et s'était, selon ses proches, radicalisé au contact de C. Baur. Le 7 décembre 2016, son domicile à Roubaix avait fait l'objet d'une perquisition administrative au cours de laquelle les policiers avaient découvert "un drapeau de l'organisation Etat Islamique ainsi que de la documentation djihadiste sur un ordinateur."