Menaces d'attentat : qui sont les deux suspects arrêtés à Marseille ?

Le 4 avril 2017, Mahiedine M. avait adressé aux services de police une enveloppe contenant "ses papiers d'identité, sa carte bancaire et sur la carte visite d'un tiers des mentions manuscrites : 'Je vous donne ma pièce d'identité, ma carte, car à cause de vous, je n'en ai plus l'utilité. Je vais bientôt me rendre, on en discutera. A vous les forces de l'ordre, que me voulez-vous, laissez-moi respirer, je n'ai rien à vous dire, je vis d'amour et d'eau fraîche, je médite, laissez-moi tranquille'".





Selon François Molins, il cherchait notamment "à entrer en contact et à transmettre à Daech une vidéo d'allegeance et/ou de revendication" et . Selon nos informations, il y a quelques jours, un service de renseignement d’un pays ami avait alerté la France qu'il cherchait à commettre un attentat en France. Les services de la police nationale avaient diffusé le 8 avril une fiche de recherche à son encontre dans le Nord.