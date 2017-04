Menaces d'attentat "imminent" : qu'est-ce que le TATP, cet explosif surnommé "la mère de Satan" ?

C'est l'un des explosifs les plus prisés par les terroristes islamistes. Retrouvé sur les ceintures explosives des auteurs des attaques de Paris en novembre 2015, lors de l'attentat à l'aéroport de Bruxelles quelques mois plus tard, et même utilisé en "Shoe Bomber" en 2001 puis en 2005 par les kamikazes de Londres, le TATP fait donc à nouveau parler de lui. Car lors des perquisitions menées ce mardi à Marseille, les enquêteurs ont découvert 3 kilos de cet explosif artisanal prêt à l'emploi, ainsi que 300 grammes en plaquette.





Très instable, il faut, pour fabriquer du TATP, en maîtriser la recette, même si ses composants peuvent être trouvés dans le commerce : de l'acide sulfurique, présent dans les produits pour déboucher les canalisations, de l'acétone et du peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée). Les deux premiers ont aussi été retrouvés lors des perquisitions.